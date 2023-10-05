Путин рассказал о расходах бюджета на СВО

Путин: бюджет России справляется с проведением СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бюджет справляется и продолжит справляться с финансированием специальной военной операции. Ответ на соответствующий вопрос модератора он дал в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

«Справляемся, и у меня есть основания полагать, что и в будущем будем справляться», — сказал президент. По словам Путина, расходы на оборону и безопасность увеличились примерно вдвое и сейчас составляют около шести процентов ВВП.

На 2024-2025 годы глава государства спрогнозировал превышение госрасходов над доходами на уровне в один процент ВВП. Несмотря на ожидаемый дефицит, финансовые возможности бюджета России позволяют выполнять основные задачи, включая обеспечение необходимого объема средств для выполнения военных целей, уточнил президент.

Ранее глава Минфина страны Антон Силуанов назвал основным для бюджета обеспечение победы России. «Армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы», — перечислил министр приоритеты. Он указал, что в главном финансовом документе страны есть все необходимое, а речи об урезании расходов не идет. Сформированный бюджет Силуанов назвал «нормальным и здоровым».