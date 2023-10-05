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17:39, 5 октября 2023Спорт

«Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате

«Ювентус» и Роналду не пришли к соглашению в деле о задолженностях по зарплате

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Итальянский «Ювентус» отказался выплатить португальскому нападающему Криштиану Роналду долг по зарплате. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 4 октября в ходе заседания арбитражного совета Федерации футбола Италии стороны не смогли прийти к компромиссу. Отмечается, что окончательное решение по этому делу вынесут в течение 30 дней. В клубе утверждают, что форвард не может настаивать на выплатах, поскольку с ним не заключали никаких дополнительных соглашений.

16 сентября стало известно, что Роналду подал в суд на «Ювентус». Спортсмен заявил, что клуб не выплатил ему зарплату во время коронавируса. Общая сумма задолженности составляет 19,9 миллиона евро. Отмечалось, что в этот период португалец и еще несколько игроков команды согласились на снижение зарплаты, чтобы спустя некоторое время неофициально получить деньги.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.

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    Ксения Курашкина
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