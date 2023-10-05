«Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате
Итальянский «Ювентус» отказался выплатить португальскому нападающему Криштиану Роналду долг по зарплате. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, 4 октября в ходе заседания арбитражного совета Федерации футбола Италии стороны не смогли прийти к компромиссу. Отмечается, что окончательное решение по этому делу вынесут в течение 30 дней. В клубе утверждают, что форвард не может настаивать на выплатах, поскольку с ним не заключали никаких дополнительных соглашений.
16 сентября стало известно, что Роналду подал в суд на «Ювентус». Спортсмен заявил, что клуб не выплатил ему зарплату во время коронавируса. Общая сумма задолженности составляет 19,9 миллиона евро. Отмечалось, что в этот период португалец и еще несколько игроков команды согласились на снижение зарплаты, чтобы спустя некоторое время неофициально получить деньги.
Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.