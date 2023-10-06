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13:31, 6 октября 2023Забота о себе

Эндокринолог назвала идеальный завтрак для бодрости на весь день

Фото: Unsplash

Чтобы быть бодрым в течение всего дня, рекомендовано есть на завтрак белки и углеводы, а также можно выпить кофе. Такими рекомендациями поделилась в Telegram эндокринолог, профессор Зухра Павлова, ссылаясь на проведенное недавно исследование.

«Что нужно есть на завтрак, чтобы быть бодрым днем? Ученые говорят, что белки, сложные углеводы и кофе. Но есть подвох», — предупредила Павлова. Она объяснила, что кофе придает бодрости только на четыре часа. Затем тем, кто пил этот напиток, нужен либо новый заряд кофеина, либо прогулка, чтобы взбодриться. Эффект от углеводов, по словам эндокринолога, оказался еще более краткосрочным: их хватает всего на час.

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При этом люди, которые едят на завтрак белок, остаются продуктивными весь день, констатировала профессор. По ее словам, это объясняется тем, что белок стимулирует работу мозга и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

«Я считаю завтрак важнейшим приемом пищи. И если он сбалансирован, то в обед и ужин организму требуется меньше энергии. Значит и съедите вы меньше, а это хорошо для фигуры. Что касается кофе, его нужно пить спустя час после завтрака, и никак не первым делом на пустой желудок», — подвела итог врач.

Ранее Зухра Павлова и диетолог Алексей Кабанов назвали одну из основных причин эпидемии ожирения. Они предупредили, что сладкие газированные напитки провоцируют стремительный набор веса.

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    Вера Владзиевская
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