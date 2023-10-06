Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:08, 6 октября 2023Наука и техника

В Кремле рассказали о продолжающейся разработке «Буревестника»

Песков: РФ продолжит разработку подобных крылатой ракете «Буревестник» систем

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина об испытаниях крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в ходе выступления на площадке клуба «Валдай» означали, что страна продолжает разработку подобных систем вооружения. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент сделал заявление, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил», — сказал он, отвечая на вопрос о значении слов президента об испытаниях «Буревестника».

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Топор войныСША начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
22 августа 2019

Впервые ракету «Буревестник» анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, ракета отличается практически неограниченной дальностью. Считается, что по габаритам она сопоставима с крылатой ракетой Х-101.

Ранее в октябре Владимир Путин сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание ракеты «Буревестник» и практически завершила работы над современными видами стратегического оружия.

В том же месяце военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что у ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем неограниченная дальность полета. Он отметил, что боеприпас будет нести мегатонну заряда.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

    Валя Карнавал показала фигуру в мини-шортах и раскрыла свой вес

    Минобороны заявило уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия»

    Российские военнослужащие нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

    Минобороны заявило о попытках захвата ВСУ левого берега Днепра

    В США рассказали о последствиях предвыборной кампании для Украины

    Начата проверка из-за видео с истязаниями мужчины и женщины в российском городе

    Назван диагноз госпитализированного в Узбекистане Кевина Спейси

    США предрекли отказ от поддержки территориальных претензий Украины

    В Кремле рассказали о продолжающейся разработке «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости