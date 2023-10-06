В Кремле рассказали о продолжающейся разработке «Буревестника»

Песков: РФ продолжит разработку подобных крылатой ракете «Буревестник» систем

Слова президента России Владимира Путина об испытаниях крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в ходе выступления на площадке клуба «Валдай» означали, что страна продолжает разработку подобных систем вооружения. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент сделал заявление, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил», — сказал он, отвечая на вопрос о значении слов президента об испытаниях «Буревестника».

Впервые ракету «Буревестник» анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, ракета отличается практически неограниченной дальностью. Считается, что по габаритам она сопоставима с крылатой ракетой Х-101.

Ранее в октябре Владимир Путин сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание ракеты «Буревестник» и практически завершила работы над современными видами стратегического оружия.

В том же месяце военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что у ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем неограниченная дальность полета. Он отметил, что боеприпас будет нести мегатонну заряда.