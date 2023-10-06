В России назвали цель возможного выхода из договора о запрете ядерных испытаний

Сенатор Джабаров: договор о запрете ядерных испытаний не равен для РФ и США

Выход России из договора о запрете ядерных испытаний уравняет права России и Соединенных Штатов Америки, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о позиции Москвы в этом вопросе.

«Было всего 44 страны, которые подписали этот договор о запрещении ядерных испытаний, из них ратифицировало 41 государство, включая нашу страну. Не ратифицировали Китай, США и КНДР — понятно по каким причинам: Китай занимается модернизацией своих ядерных сил, у КНДР свои мысли по этому поводу. Американцы тоже не ратифицировали, и получается, что мы оказались в положении, что мы ничего делать не будем — мы ратифицировали, а они могут испытывать в любой момент свое ядерное оружие. В связи с этим мы приняли такое решение — встать в такую же позицию, в которой стоят американцы: то есть подписали, но пока не ратифицировали. Это дает нам право в том случае, если американцы перейдут к испытаниям ядерного оружия, тоже провести испытания нового оружия», — объяснил сенатор.

Обратите внимание, что поменялась ситуация: договор подписан в 1996 году, мы его ратифицировали в 2000-м. Сейчас 2023 год, за это время появились новые виды ядерных вооружений. Где-то, может быть, испытания надо провести, еще что-то, поэтому, я думаю, мы развязали себе руки, как американцы. Они действуют так, как им было удобно Владимир Джабаров российский сенатор

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в личном Telegram-канале написал, что Совет нижней палаты российского парламента на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

5 октября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания клуба «Валдай» допустил, что Москва может отозвать ратификацию соглашения. Он добавил, Москва должна вести себя с Вашингтоном зеркально.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это решение не означает, что Россия намерена проводить ядерные испытания.