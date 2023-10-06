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15:32, 6 октября 2023Забота о себе

Назван необычный симптом нового варианта COVID-19

Сhronicle Live: новый штамм ковида вызывает у некоторых пациентов боль в пальцах

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Новый штамм COVID-19 «пирола» у некоторых пациентов вызывает покраснение пальцев на руках и ногах, а также боль в них. О необычном симптоме сообщает британское издание Сhronicle Live со ссылкой на данные медицинской исследовательской компании ZOE Health Study.

Самыми частыми признаками нового варианта ковида врачи назвали насморк, заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость и чихание. Однако, по их данным, довольно часто стали встречаться необычные симптомы — кожная сыпь, язвы на языке или на внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног или боль в них.

Кроме того, врачи отметили, что при заражении «пиролой» у пациентов может появиться диарея. Среди нехарактерных симптомов болезни они также упомянули охрипший голос, покраснение и зуд глаз.

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Ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский назвал главное отличие нового штамма COVID-19 «пирола». По его словам, этот вариант вируса имеет некоторые изменения в структуре, в связи с чем антитела могут его не подавлять.

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    Екатерина Улитина
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