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09:42, 6 октября 2023Силовые структуры

Россиянин с пистолетом не захотел сдаваться полицейским и пустил в квартире газ

В Шебекино россиянин не захотел сдаваться полиции и пустил в квартире газ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгородской области полицейские задержали россиянина с револьвером Наган, патронами и гранатой Ф-1. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло в одной из пятиэтажек Шебекино, куда для задержания подозреваемого прибыли сотрудники Росгвардии и ОМОН. 49-летний россиянин не захотел сдаваться и пустил в квартире газ. Ощутив запах, полицейские приступили к срочному штурму, в ходе которого взрыва удалось избежать. Подозреваемый был задержан и в отношении него завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

6 октября сообщалось, что российская семейная пара напала на сотрудницу ПДН с ножом и вилами.

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    Владимир Седов
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