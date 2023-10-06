Глава ОКР порассуждал о возможном выходе из МОК

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что не видит смысла в выходе из МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков порассуждал о возможном выходе организации из Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, юридически такой процедуры не существует. «Не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями», — заявил Поздняков.

Ранее глава ОКР раскритиковал рекомендации МОК о нейтральном статусе для российских атлетов. Поздняков назвал их спортивным геноцидом.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжали выступления в нейтральном статусе.