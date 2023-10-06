Глава ОКР заявил о спортивном геноциде со стороны МОК

Поздняков назвал рекомендации МОК о нейтральном статусе спортивным геноцидом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о нейтральном статусе для российских атлетов. Его слова передает ТАСС.

«Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и партнеров по отрасли», — заявил он, назвав решение комитета спортивным геноцидом.

По словам Позднякова, рекомендации МОК создают иллюзию следования миротворческим и объединяющим миссиям. «Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей», — заключил он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.