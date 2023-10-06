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18:59, 6 октября 2023Забота о себе

Популярный актер рассказал о перемене образа жизни после предупреждения врачей

Крис Хемсворт полюбил медитации после предупреждений о болезни Альцгеймера

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал, что в последние месяцы полюбил уединение, медитации и стал проводить больше времени с детьми. О кардинальных переменах в образе жизни он рассказал в интервью Men's Health.

По словам исполнителя роли Тора в киновселенной «Марвел», новые привычки появились после предупреждения врачей о его предрасположенности к болезни Альцгеймера — типе деменции, при котором мозг перестает должным образом выполнять свои функции. 40-летний Хемсворт признался, что теперь он больше заботится о себе и находит время для тишины и уединения.

Я много медитирую и работаю с дыханием, в основном когда парюсь в сауне и ли принимаю ледяную ванну

Крис Хемсвортактер

Популярный актер отметил, что отключиться от любых мыслей ему помогает физическая активность, во время которой он сосредоточен только на ощущениях своего тела. Кроме того, он рассказал, что стал тщательнее следить за соблюдением режима сна и бодрствования, а также снизил количество силовых тренировок.

Хемсворт добавил, что мысль о вероятном диагнозе заставила его задуматься о детях и о том, как быстро они взрослеют. По словам артиста, теперь он старается проводить с ними больше времени, чтобы запомнить, как они растут. «Я больше не хочу участвовать в спринте. Я хочу быть здесь и ценить все, что происходит прямо передо мной», — заключил Хемсворт.

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В ноябре прошлого года стало известно, что риск заболеть болезнью Альцгеймера у Хемсворта оказался в десять раз выше, чем у других людей. Несколько месяцев спустя актер выразил готовность отказаться от съемок, при этом он заявил, что не намерен завершать карьеру.

Екатерина Улитина
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