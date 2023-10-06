Испания не стала запрещать въезд российских автомобилей

Посол РФ Клименко: Испания не стала запрещать въезд автомобилей из России

Испания не стала запрещать въезд автомобилей с регистрацией в России. Об этом сообщил посол РФ в стране Юрий Клименко с беседе с «Известиями».

«Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами», — сказал Клименко. Он также понадеялся, что страна не будет принимать «эту абсолютно абсурдную одиозную меру» в дальнейшем.

Кроме того, в середине сентября власти Испании заявили, что не станут конфисковывать вещи российских граждан, которые прибывают в Евросоюз рейсами не из России.

Болгария ввела запрет на въезд российских автомобилей с конца дня 2 октября. С 3 числа аналогичные ограничения начали действовать в Норвегии. Еще раньше правило ввели на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.

Ранее запрет стран ЕС на въезд российских автомобилей прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал это решение абсурдным, подчеркнув, что оно негативно влияет на отношения с Россией, которые «и без того находятся в плачевном состоянии».