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13:28, 6 октября 2023Спорт

Международному союзу конькобежцев предложат вернуть белорусов на турниры

Члены Международного союза конькобежцев предложат вернуть на турниры белорусов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Международном союзе конькобежцев (ISU) рассмотрят возвращение на турниры белорусских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно источнику, несколько членов ISU на Совете организации предложат вновь допустить на турниры атлетов из Белоруссии. Отмечается, что для этого имеются основания, в том числе отсутствие белорусских военных на Украине. При этом речь о поддержке возвращения на соревнования россиян не идет.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию японка Каори Сакамото заявила, что с нетерпением ждет возвращения российских спортсменок. «Это определенно придаст мне мотивации, и мне надо будет еще больше работать», — добавила она.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы и других международных турнирах.

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    Дарья Коршунова
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