Норвегия отказалась платить сотни миллионов за съеденный оленями российский мох

Норвегия предложила России 50 тысяч крон вместо 47 миллионов за выпас оленей

Директорат сельского хозяйства Норвегии попросил в сотни раз снизить сумму выплат за съеденный оленями мох на территории заповедника «Пасвик». Об этом сообщает РИА Новости.

Между представителями российского заповедника и управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка директората сельского хозяйства Норвегии состоялась рабочая встреча, на которой обсуждалось возмещение России ущерба, нанесенного норвежскими оленями заповеднику. Животные пересекали границу и паслись в «Пасвике» с 2019 по 2023 год.

Российская сторона оценила нанесенный животными ущерб в 47 миллионов норвежских крон (431 миллион рублей), однако представители соседней страны отказались платить эту сумму и предложили выплатить только 50 тысяч крон (459 тысяч рублей) «за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году».

В заявлении представителей заповедника сказано, что норвежская сторона признает высокую ценность «Пасвика» как особо охраняемой территории и готова выплатить предложенную сумму в пятикратном размере.

Ожидается, что окончательно вопрос о возмещении убытков будет решен на двух последующих встречах, которые уже запланированы на 2023 и 2024 годы.

В июне сообщалось, что норвежские северные олени пришли в Мурманскую область и наелись на сумму около 430 миллионов рублей. Зимой 2023 года 40 оленей из норвежской провинции Финнмарк пересекли границу и паслись на территории Мурманской области более двух месяцев.