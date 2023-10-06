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19:01, 6 октября 2023Забота о себе

136-килограммовую женщину годами лечили неправильно

People: у 26-летней Александры Марселе не заметили волчанку из-за ожирения

Фото из личного архива Александры Марселы

26-летнюю жительницу США годами лечили неправильно и списывали симптомы аутоиммунного заболевания на ожирение. Историю женщины публикует People.

Александре Марселе рассказала, что отечность в ногах, сыпь на лице и крапивница по всему телу появились у нее впервые в 18 лет, во время первой беременности. По словам женщины, гинеколог заподозрила у нее системную красную волчанку из-за характерных высыпаний в форме бабочки на щеках и отправила к ревматологу. Однако специалист не заметил у признаков болезни, говорит Марселе, и посоветовал похудеть. «Мне всегда говорили, что похудение решит все мои проблемы. Они утверждали, что ноги не болели бы, если бы я не была такой толстой», — говорит женщина.

По словам Марселе, в 20 лет, когда она ждала второго ребенка, врачи все-таки нашли у нее системную красную волчанку. Девушка вспоминает, что ей назначили стероиды, из-за которых она поправилась еще больше и стала весить 136 килограммов. Врачи, по ее словам, продолжали настаивать, что именно вес вызывает осложнения. «Они сказали, что операция устранит симптомы моей волчанки. Я подумала, что это ключ к жизни без болезни, поэтому согласилась», — говорит Марселе.

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Женщина утверждает, что в итоге ее вес уменьшился в два раза. Однако симптомы волчанки усилились как никогда раньше. По ее словам, она страдает от сильной отечности ног, сыпи и чувствует, что ее организм разрушается изнутри. При этом она отметила, что лекарства от волчанки не существует, поскольку причина возникновения болезни до конца непонятна.

Ранее сообщалось, что 28-летняя американка почти полностью разучилась ходить из-за тахикардии. Свое состояние женщина называет «аллергией на гравитацию».

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    Екатерина Улитина
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