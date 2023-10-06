Поддержавший Россию в УЕФА Нильссон покинул Шведскую спортивную конфедерацию

Вице-президент УЕФА Нильссон покинул пост главы Шведской спортивной конфедерации

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон, поддержавший допуск к турнирам юношеских сборных России, покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации (RF). Об этом сообщается на сайте RF.

«Это очень сложное решение — выбрать сейчас определенную сторону, потому что я чувствовал большую приверженность этому делу и радость от этой роли», — заявил Нильссон. Он пояснил, что принял решение уйти в отставку, поскольку ему сложно совмещать работу в УЕФА и RF.

Нильссон занимал пост главы организации с мая 2023 года. 3 октября функционер выразил сожаление в связи с тем, что его позиция по допуску россиян была воспринята как отказ отстаивать позицию Швеции.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Позднее Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что их юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами.