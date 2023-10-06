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14:36, 6 октября 2023Экономика

Биржевые цены на топливо выросли после снятия запрета на экспорт

Биржевые цены на бензин и дизтопливо выросли после снятия запрета на экспорт

Фото: Beawiharta / Reuters

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 6 октября, стоимость бензина и летнего дизельного топлива выросла после объявления правительства о частичном снятии запрета на экспорт, свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,64 процента, до 57 275 рублей за тонну, бензин Аи-95 — на 0,6 процента, до 59 530 рублей, летнее дизельное топливо — на 0,44 процента, до 57 381 рубля, а межсезонное дизельное топливо — на 0,32 процента, до 64 325 рублей. Снижение на 1,39 процента, до 71 154 рублей продемонстрировало только зимнее дизельное топливо.

Падать в цене продолжил топочный мазут (минус 5,23 процента, 32 966 рублей за тонну), что происходит на фоне предложения президента Владимира Путина подумать об административном ограничении цен на мазут для северных регионов.

Утром в пятницу правительство сообщило о дополнительных мерах по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. В них, в частности, вошла отмена понижающего коэффициента 0,5 в рамках демпферного механизма, что приведет к увеличению выплат нефтяникам в два раза.

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Также нефтяным компаниям разрешили поставлять не более половины от производимого дизельного топлива на экспорт по трубопроводам в морские порты. Для остальных поставок нефтепродуктов ввели заградительную пошлину в размере 50 тысяч рублей за тонну, а объем обязательных продаж на бирже увеличили для бензина — с 13 процентов от производства до 15 процентов, и для дизтоплива — с 9,5 процента до 12,5 процента.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от 32 сетей АЗС, как в рамках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и независимых, снизить цены на топливо, пригрозив в противном случае административными мерами. До этого сами компании жаловались, что вынуждены продавать бензин и дизельное топливо себе в убыток.

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    Платон Щукин
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