В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

Песков назвал одним из установленных фактов осколки гранат в деле Пригожина

Обнаружение осколков гранат в телах находившихся на борту самолета с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным пассажиров — один из установленных фактов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, расследование дела о крушении продолжается.

Ранее в ходе выступления на Валдайском форуме российский лидер впервые раскрыл детали крушения самолета Embraer-135. Путин рассказал про осколки гранат и про найденный в офисе Пригожина кокаин.