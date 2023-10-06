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10:17, 6 октября 2023Бывший СССР

Названо условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

МИД России: ядерное оружие останется в Белоруссии, пока оно есть в Европе

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Российские тактическое ядерное оружие будет находиться в Белоруссии, пока в Европе остается ядерное оружие США, сказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета (по разоружению) Генассамблеи ООН. Об этом пишет агентство Sputnik.

По его словам, Россия и Белоруссия не намерены пересматривать принятые ранее решения до тех пор, пока США и НАТО не выведут свое ядерное оружие из Европы и не ликвидируют соответствующую инфраструктуру.

Дипломат заверил, что размещение ТЯО в Белоруссии не нарушает ее безъядерный статус, так как Россия полностью контролирует переданное вооружение.

«Считаем достаточным напомнить, что Будапештский меморандум был элементом процесса по обеспечению успешного присоединения Белоруссии к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. Таковым эта страна вне всяких сомнений остается и поныне», — пояснил Воронцов.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Как он утверждал, до конца года данная работа будет выполнена целиком. Путин добавил, что это элемент сдерживания тех, «кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение».

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко объяснял, что тактическое ядерное оружие было размещено в стране в целях обороны.

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    Анастасия Яланская
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