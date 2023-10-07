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14:32, 7 октября 2023Спорт

В Госдуме оценили уход поддержавшего Россию в УЕФА шведа со своего поста

Депутат Свищев назвал удивительным уход Нильссона из Шведской конфедерации

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил то, что первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон, поддержавший допуск к турнирам юношеских сборных России, покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации (RF). Его слова приводит RT.

Депутат назвал решение удивительным, так как Нильссон был хорошим специалистом в структуре УЕФА со своей точкой зрения, который мог продвигать их собственные интересы. «Но, как мы видим, хваленая европейская свобода слова и мнения оборачивается тотальным хейтом и запугиванием в соцсетях», — заявил он.

Нильссон уволился 6 октября. Он занимал пост главы организации с мая 2023 года. 3 октября функционер выразил сожаление в связи с тем, что его позиция по допуску россиян была воспринята как отказ отстаивать позицию Швеции.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. Позднее Англия, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Румыния и Украина заявили, что их юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами.

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    Анастасия Борисова
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