Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
2:0
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Динамо М
0:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Арсенал
1:0
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Спартак М
1:2
2-й тайм
live
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Ахмат
0:1
2-й тайм
live
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Элизабетта Коччаретто
10 октября
05:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Чжэнчжоу
19:37, 8 октября 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для борьбы с бессонницей

Врач Тарасов посоветовал при бессоннице делать упражнения в кровати

Фото: Alina Perekatenkova / Unsplash

Врач-реабилитолог Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для борьбы с бессонницей. Об этом сообщается в материале издания «Доктор Питер».

Тарасов заявил, что каждую тренировку можно делать в постели. Для начала нужно выпрямить правую ногу, а левую согнуть в колене, левую руку нужно отвести в сторону ладонью вниз, а правой взяться за левое колено. Далее нужно потянуть левое колено вправо, скручиваясь в пояснице, при этом левую руку нельзя отрывать от поверхности кровати.

Далее, лежа на спине, нужно подвести согнутые колени к животу и обнять их руками. При этом подбородок необходимо потянуть к груди и удерживать это положение. При последнем упражнении нужно сесть, согнуть колени, а руками обнять ноги под коленями. Затем плавно выпрямлять ноги вперед, не разжимая рук, и удерживать это положение.

5 октября врач-эндокринолог Наталия Тананакина предупредила, что после орехов, сладостей и спиртных напитков может сильно клонить в сон. Она отметила, что ощущение усталости может появиться после употребления простых углеводов — десертов, макарон, риса, картофеля и белого хлеба.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль заявил об изменившихся правилах войны

    Байден сообщил об отправленной помощи израильской армии

    США не сочли атаку ХАМАС попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Киеве

    Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

    Названы лучшие упражнения для борьбы с бессонницей

    ЦАХАЛ опубликовал видео с ударами по постам ВМС ХАМАС

    Постоялец хостела в Москве ударил ножом своего соседа

    В Израиле опровергли ведение переговоров с ХАМАС

    Польша призвала не преувеличивать серьезность конфликта на Ближнем Востоке

    Блинкен попросил ряд арабских стран осудить нападение ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости