Названы лучшие упражнения для борьбы с бессонницей

Врач Тарасов посоветовал при бессоннице делать упражнения в кровати

Врач-реабилитолог Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для борьбы с бессонницей. Об этом сообщается в материале издания «Доктор Питер».

Тарасов заявил, что каждую тренировку можно делать в постели. Для начала нужно выпрямить правую ногу, а левую согнуть в колене, левую руку нужно отвести в сторону ладонью вниз, а правой взяться за левое колено. Далее нужно потянуть левое колено вправо, скручиваясь в пояснице, при этом левую руку нельзя отрывать от поверхности кровати.

Далее, лежа на спине, нужно подвести согнутые колени к животу и обнять их руками. При этом подбородок необходимо потянуть к груди и удерживать это положение. При последнем упражнении нужно сесть, согнуть колени, а руками обнять ноги под коленями. Затем плавно выпрямлять ноги вперед, не разжимая рук, и удерживать это положение.

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