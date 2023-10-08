«Пари Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0. На 13-й минуте матча забил нападающий Эдгар Севикян. Увеличил преимущество хозяев на третьей добавленной ко второму тайму минуте форвард Зе Турбо.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение в сезоне РПЛ. Однако команда по-прежнему занимает вторую строку турнирной таблицы, имея на счету 21 очко. «Пари Нижний Новгород» благодаря победе набрал 17 очков и поднялся с девятого на пятое место.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» встретится на выезде со столичным «Спартаком». «Крылья Советов» сыграют в гостях с петербургским «Зенитом». Оба матча пройдут 22 октября.