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15:58, 8 октября 2023Спорт

«Крылья Советов» потерпели второе поражение в сезоне РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ
Сергей Юран

Сергей Юран. Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0. На 13-й минуте матча забил нападающий Эдгар Севикян. Увеличил преимущество хозяев на третьей добавленной ко второму тайму минуте форвард Зе Турбо.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение в сезоне РПЛ. Однако команда по-прежнему занимает вторую строку турнирной таблицы, имея на счету 21 очко. «Пари Нижний Новгород» благодаря победе набрал 17 очков и поднялся с девятого на пятое место.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» встретится на выезде со столичным «Спартаком». «Крылья Советов» сыграют в гостях с петербургским «Зенитом». Оба матча пройдут 22 октября.

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