Палестина призвала к срочному заседанию из-за эскалации конфликта в Израиле

Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран Лиги арабских государств

Палестина призвала собрать срочное заседание совета глав министерств иностранных дел (МИД) стран Лиги арабских государств на фоне эскалации конфликта в Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство WAFA.

Постоянный представитель Палестины при Лиге арабских государств (ЛАГ) посол Моханнад Аклук объявил, что по распоряжению руководства страны был представлен меморандум с просьбой созвать экстренное заседание совета глав МИД государств ЛАГ в кратчайшие сроки.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения ХАМАС перешли в наступление.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3000 ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что мирное урегулирование в регионе возможно на основе международно признанных договоренностей.