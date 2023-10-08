Тактаров оценил разрешение UFC россиянам выходить с флагом страны

Тактаров заявил, что в США не боятся политики после разрешения UFC флага России

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров оценил решение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разрешить бойцам, в том числе россиянам, выходить на поединки с флагами своих стран. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что в США никто никогда не боялся политики, подчеркнув, что UFC — это частная компания с огромным штатом юристов, которые смогут легализовать ситуацию. «А то, что перестанут смотреть UFC пять украинцев, которые и так не платят за просмотр, не имеет значения для прибыли», — добавил он.

8 октября глава UFC Дэйна Уайт заявил о возвращении флагов на турниры. Он добавил, что ему наплевать на мнение других, добавив, что, если какие-либо флаги ранят их чувства, это чертовски плохо.

В 2022 году UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами, не желая создавать политическую напряженность. Более пяти российских бойцов входит в топ-15 в разных весовых категориях. Ислам Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе.