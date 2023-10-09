Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 9 октября 2023Мир

В России назвали опасное последствие войны Израиля с ХАМАС

Депутат Чепа: поток нелегального оружия станет следствием войны Израиля и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Одним из самых опасных последствий войны Израиля с движением ХАМАС станет поток нелегального оружия, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением об обострении конфликта он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Очень сложный регион, всегда взрывоопасный, все это понимали. Сегодня надо делать все, чтобы этот конфликт погасить

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Разные страны вынашивают свои разные интересы, мы это прекрасно понимаем. Я на встрече со своими коллегами из Кнессета еще в апреле прошлого года говорил, что обязательно проникновение американского оружия в регион [произойдет]. Эта маленькая территория страны (сектор Газа в Палестине прим «Ленты.ру») приносит очень большие опасности. В первую очередь это ручные средства противовоздушной обороны (ПВО). Зная, что Украина наверняка будет это продавать, это не видел только слепой», — считает депутат.

Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Боевики выпустили около трех тысяч ракет. В плен к ХАМАС попали не менее 130 израильтян.

К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран. Представители движения взяли на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Власти Израиля заявили, что страна официально находится в состоянии войны. Тель-Авив начал ответную операцию «Железные мечи» против сектора Газа. Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.

Сектор Газа — небольшой анклав, в котором проживает более двух миллионов палестинцев. Этот район не подконтролен частично признанной Палестине, власть в 2007 году в нем захватило движение ХАМАС. Оно признано террористическим во многих государствах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    Над приграничным российским регионом сбили украинский беспилотник

    Участник Олимпиады-2020 рассказал о промытых американцам мозгах

    Назван способ сделать секс регулярным и ярким

    Силуанов заявил о важности предсказуемого курса валют

    Голодный крокодил съел огромного питона

    Российская блогерша рассказывала о магазинах с наркотиками и попала под проверку

    Двое россиян попытались поджечь здание администрации поселка и попали в колонию

    Муж звезды «Ворониных» попал в больницу после свидания с супругой в стоматологии

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за шашлыки на балконе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости