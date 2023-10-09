В России назвали опасное последствие войны Израиля с ХАМАС

Депутат Чепа: поток нелегального оружия станет следствием войны Израиля и ХАМАС

Одним из самых опасных последствий войны Израиля с движением ХАМАС станет поток нелегального оружия, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением об обострении конфликта он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Очень сложный регион, всегда взрывоопасный, все это понимали. Сегодня надо делать все, чтобы этот конфликт погасить Алексей Чепа депутат Госдумы

«Разные страны вынашивают свои разные интересы, мы это прекрасно понимаем. Я на встрече со своими коллегами из Кнессета еще в апреле прошлого года говорил, что обязательно проникновение американского оружия в регион [произойдет]. Эта маленькая территория страны (сектор Газа в Палестине — прим «Ленты.ру») приносит очень большие опасности. В первую очередь это ручные средства противовоздушной обороны (ПВО). Зная, что Украина наверняка будет это продавать, это не видел только слепой», — считает депутат.

Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Боевики выпустили около трех тысяч ракет. В плен к ХАМАС попали не менее 130 израильтян.

К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран. Представители движения взяли на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Власти Израиля заявили, что страна официально находится в состоянии войны. Тель-Авив начал ответную операцию «Железные мечи» против сектора Газа. Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.

Сектор Газа — небольшой анклав, в котором проживает более двух миллионов палестинцев. Этот район не подконтролен частично признанной Палестине, власть в 2007 году в нем захватило движение ХАМАС. Оно признано террористическим во многих государствах.