Военный Дандыкин заявил о преимуществе Российской армии в дождь

Российская техника в непогоду превосходит находящиеся на вооружении Украины натовские машины по своим характеристикам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Главное преимущество Российской армии в дождь и слякоть — это наша техника. Она лучше приспособлена к бездорожью в отличие от натовской, которая все больше и больше находится на вооружении формирований киевского режима. Это очевидно. Поэтому мы лучше подготовлены к таким погодным условиям», — заявил Дандыкин.

Ранее геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявил, что новые базы Вооруженных сил Украины, где будут храниться американские истребители F-16, станут целями для российских военных.

Аналитик предположил, что ВСУ будут занимать новые базы для размещения самолетов. Помимо этого, истребители будут находиться на аэродромах Львова, Одессы и Николаева. При этом, по мнению Боснича, F-16 могут стать «логистическим кошмаром» для украинских военных из-за высоких расходов на эти самолеты.

