Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:32, 9 октября 2023Наука и техника

Военный назвал главное преимущество Российской армии в дождь

Военный Дандыкин заявил о преимуществе Российской армии в дождь

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская техника в непогоду превосходит находящиеся на вооружении Украины натовские машины по своим характеристикам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Главное преимущество Российской армии в дождь и слякоть — это наша техника. Она лучше приспособлена к бездорожью в отличие от натовской, которая все больше и больше находится на вооружении формирований киевского режима. Это очевидно. Поэтому мы лучше подготовлены к таким погодным условиям», — заявил Дандыкин.

Материалы по теме:
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow: какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow:какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
13 июня 2023

Ранее геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявил, что новые базы Вооруженных сил Украины, где будут храниться американские истребители F-16, станут целями для российских военных.

Аналитик предположил, что ВСУ будут занимать новые базы для размещения самолетов. Помимо этого, истребители будут находиться на аэродромах Львова, Одессы и Николаева. При этом, по мнению Боснича, F-16 могут стать «логистическим кошмаром» для украинских военных из-за высоких расходов на эти самолеты.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли новые подробности гибели экипажа угнанного вертолета Ми-8. Что случилось с российскими военными?

    В России вспомнили предсказание Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

    Россиянам рассказали о скрытой возможности отключения прослушки в смартфоне

    Военный назвал главное преимущество Российской армии в дождь

    Россиянин побывал в Северной Корее и раскрыл размер зарплат местных жителей

    Сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами

    Российские военные сорвали пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

    Российские войска сорвали атаку пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

    Самбурскую высмеяли за отказ сниматься в продолжении «Универа»

    Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости