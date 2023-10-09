Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 9 октября 2023Забота о себе

Врачи подсказали мужчинам способы дольше продержаться в постели

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Уролог Аника Акерман и сексотерапевт Назанин Моали рассказали о причинах возникновения преждевременной эякуляции и подсказали способы дольше продержаться в постели. Их мнение приводит издание Mashable.

Уролог Аника Акерман подчеркнула, что преждевременная эякуляция требует медицинского лечения, лишь когда она происходит постоянно. В остальных случаях быстрый оргазм наступает из-за психологических причин, полагает врач. Она сообщила, что такое может произойти, например, когда мужчина взволнован или начал фантазировать о половом акте за несколько часов до его начала.

Сексотерапевт Назанин Моали отметила, что справиться с проблемой преждевременной эякуляции нетрудно, но зачастую мужчины не знают, что надо предпринять. Так, по ее словам, многие уверены, что для продления полового акта нужно представлять во время секса что-то неприятное. Эксперт же посоветовала, наоборот, не отвлекаться и полностью сосредоточиться на физических ощущениях. «Осознанный подход может привести к более расслабленному и продолжительному сексуальному опыту», — считает Моали.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

Если же по каким-то причинам мужчине нужно остановить эякуляцию, Акерман посоветовала при приближении оргазма сжать пенис рукой. Она отметила, что этот способ не имеет научного подтверждения, но хорошо зарекомендовал себя в клинической практике.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли объяснила причину неконтролируемых рыданий или смеха после секса. По ее словам, эмоциональное поведение объясняется выбросом большого количества гормонов во время оргазма.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспомнили о пророчестве Жириновского. Забыл ли мир о кризисе на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке?

    Игравший за ЦСКА футболист «Спартака» оценил празднование гола бывшему клубу

    Российский подросток лишился глаза в тире

    Мать четверых детей вышла замуж за племянника подруги на 19 лет моложе себя

    Врачи подсказали мужчинам способы дольше продержаться в постели

    Медсестра хосписа раскрыла два главных совета пациентов старше 100 лет

    Канадский хоккеист назвал полюбившиеся российские привычки

    В российском городе мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой

    В ВСУ предупредили об учащении атак российских дронов

    В Москве резко подорожал один вид квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости