Врачи подсказали мужчинам способы дольше продержаться в постели

Уролог Аника Акерман и сексотерапевт Назанин Моали рассказали о причинах возникновения преждевременной эякуляции и подсказали способы дольше продержаться в постели. Их мнение приводит издание Mashable.

Уролог Аника Акерман подчеркнула, что преждевременная эякуляция требует медицинского лечения, лишь когда она происходит постоянно. В остальных случаях быстрый оргазм наступает из-за психологических причин, полагает врач. Она сообщила, что такое может произойти, например, когда мужчина взволнован или начал фантазировать о половом акте за несколько часов до его начала.

Сексотерапевт Назанин Моали отметила, что справиться с проблемой преждевременной эякуляции нетрудно, но зачастую мужчины не знают, что надо предпринять. Так, по ее словам, многие уверены, что для продления полового акта нужно представлять во время секса что-то неприятное. Эксперт же посоветовала, наоборот, не отвлекаться и полностью сосредоточиться на физических ощущениях. «Осознанный подход может привести к более расслабленному и продолжительному сексуальному опыту», — считает Моали.

Если же по каким-то причинам мужчине нужно остановить эякуляцию, Акерман посоветовала при приближении оргазма сжать пенис рукой. Она отметила, что этот способ не имеет научного подтверждения, но хорошо зарекомендовал себя в клинической практике.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли объяснила причину неконтролируемых рыданий или смеха после секса. По ее словам, эмоциональное поведение объясняется выбросом большого количества гормонов во время оргазма.