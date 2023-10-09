Лавров высказался о ситуации на ливано-израильской границе

Лавров: на ливано-израильской границе накапливается конфликтный потенциал

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на ливано-израильской границе накапливается конфликтный потенциал. По его словам, это происходит на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает ТАСС.

«Сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля, идет достаточно серьезное "брожение" и на Западном берегу реки Иордан, конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе», — высказался о ситуации российский министр иностранных дел. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает обострение палестино-израильского конфликта как очередное опасное проявление замкнутого круга насилия и призывает решить ситуацию политико-дипломатическими средствами.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками исламистского движения ХАМАС. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о необходимости созвать Совбез ООН для предотвращения дальнейшей эскалации.