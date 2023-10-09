В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры

С конца сентября нигерийские СМИ все чаще сообщают о новых случаях кражи половых органов граждан так называемыми похитителями пенисов, которых считают злыми колдунами. 21-го числа в городе Локоджа, штат Коги, мужчина зашел в магазин за хлебом и коснулся продавца. Последний тут же объявил, что после прикосновения по его телу «прошел шок», затем он коснулся своих гениталий и обнаружил, что они пропали.

Булочник позвал на помощь соседей и прохожих, которые толпой набросились на «похитителя пенисов» и избили его. После этого колдун сознался в преступлении и пообещал вернуть похищенное.

В полиции заявили, что им известно об инциденте и в очередной раз попросили граждан не заниматься самосудом, а докладывать обо всех случаях похищения гениталий. Властями многих стран Западной Африки подобные инциденты воспринимаются вполне серьезно.

Что происходит?

Всего через несколько дней после происшествия в Локодже, похожая ситуация случилась в городе Калабар региона Кросс-Ривер на юго-востоке страны. Там юного «похитителя пенисов» выявил офицер нигерийских ВМС. Некий молодой человек Сэмюэль явился в казарму, где дежурил пострадавший. Офицер проводил его на пост службы безопасности для проверки. Пока Сэмюэль отвечал на вопросы, офицер почувствовал, что «по всему его телу пробежал шок», потом коснулся своих брюк и решил, что его пенис пропал.

Визитера тут же избили и потребовали отменить черное колдовство. Он в содеянном не сознался, но якобы и не отрицал причастности к случившемуся. Дальнейшая судьба молодого человека неизвестна.

Избитый толпой «колдун» в Локодже Кадр: Daily Post Media Ltd

26 сентября жители столицы Нигерии Абуджи и района Гвавалада заявили, что «похитители пенисов» массово крадут их гениталии. Как пишут местные СМИ, якобы пострадавшие от действий колдунов устроили чуть ли не манифестацию с требованием пресечь магическую деятельность.

Не знаю, насколько это реально, но я лично дважды видел, как люди отвечали на приветствия незнакомцев, а потом обнаруживали, что их гениталии якобы пропали Питер Нваджиофор интервью Daily Post

Многих городских жителей Нигерии и представителей властей больше всего пугает, что обвинить колдовстве могут кого угодно. Зачастую такого человека жестоко избивают, требуя признаться в волшебном преступлении и вернуть похищенное.

Синдром коро

Последние события в Нигерии стали очередной вспышкой странного массового психоза, который называют синдромом коро. Чаще всего он поражает жителей Азии и Африки. Западные ученые начали писать о расстройстве еще в конце XIX века. Главными его симптомами считается внезапно возникающее у пациента чувство тревоги, которое перерастает в ощущение, что его половые органы уменьшились в размерах или вовсе исчезли. Иногда это сопровождается беспричинным страхом за свою жизнь. Причем это состояние достаточно легко переходит на других.

При осмотре таких людей врачи никаких физиологических изменений не находили. Более того, часто пациенты заявляли, что половые органы во время посещения доктора чудесным образом вернулись на место

В Азии самым известным случаем массового поражения синдромом коро стали события октября-ноября 1967 года в Сингапуре. Тогда за несколько дней сотни людей заявили, что лишились гениталий. Среди пострадавших были не только мужчины, но и 15 женщин, у которых якобы исчезли груди или соски. Случилась настоящая истерия, обезумевшие горожане обрывали телефоны станций скорой помощи, требуя спасти их. Пик эпидемии пришелся на 3 ноября, когда врачи зафиксировали 97 случаев коро.

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Интересной особенностью этой вспышки оказалось то, что из 469 пострадавших 459 были китайцами и китаянками. В прессе тогда активно распространялась информация, что все пораженные коро якобы ели мясо свиней, привитых от свиного гриппа. Теорий, описывающих причины возникновения странного синдрома, довольно много.

Многие специалисты в Азии считают, что виной всему восточная философия, укорененная в массовом сознании. Секс считается слиянием и обменом мужской и женской энергиями — инь и ян. Однако если мужчина занимается мастурбацией, то он тратит жизненную силу впустую, из-за чего его пенис якобы может уменьшиться

Из работы 1965 года психиатра Ляна Япа из Гонконга следует, что большинство подверженных этиму виду массового психоза были стеснительными, внушаемыми и нервными людьми с низким уровнем интеллектуального развития.

Исследование журнала Journal of German Psychology от 2008 года показывает, что многие люди с синдромом коро незадолго до появления симптомов изменяли супругам. Фактически синдром коро может быть странным проявлением чувства вины за мастурбацию и измены, а также следствием невежества. Однако это не объясняет массовости явления.

Ученые утверждают, что там, где распространено массовое образование, реже встречаются случаи коро. Например, в Индонезии вспышки происходят почти исключительно в сельской местности, где живы многовековые религиозные предрассудки.

Кто виноват?

Если в Азии пораженные синдромом коро чаще всего возлагают ответственность за случившееся на безличные высшие силы, то в Западной Африке уже многие десятилетия считается, что половые органы мужчин и груди женщин похищают злобные колдуны культов вуду.

Нигерийский психиатр Сандей Илечукву написал специальное письмо в журнал Transcultural Psychiatric Review в 2008 году. В нем врач рассказал, что стал свидетелем массовой истерии в Нигерии в 1975-1977 годах, которая считается первой на континенте. Затем случилась затишье, а в 1990-м все повторилось.

На улицах Лагоса можно было встретить мужчин, державшихся за свои гениталии открыто или незаметно, сунув руки в карманы брюк. Были и женщины, державшиеся за груди открыто или скрестив руки на груди Сандей Илечукву, психиатр из письма в редакцию Transcultural Psychiatric Review

Полиция тогда придерживалась политики профилактики насильственных преступлений и зачастую не применяла жестких мер против пораженных коро. Это быстро привело к тому, что над обвиненными в краже гениталий устраивали расправы.

Сегодня мало что изменилось. Сообщения об избиениях «похитителей пенисов» приходят из Нигерии чуть ли не каждый день. При этом в существование мифических колдунов верят даже многие представители властей.

Главная мечеть Абуджи Фото: Shiraz Chakera / Wikimedia Commons

Во время вызвавшей протесты вспышки коро в Абуджи в конце сентября госслужащая заявила местному изданию Daily Post, что никогда не верила в истории о похитителях интимных частей тел, пока не стала свидетельницей подобного инцидента. Она уверяет, что на ее глазах у женщины якобы исчезла грудь, когда неизвестный ударил ее на улице.

При этом сотрудник полиции столицы Нигерии, которому пришлось общаться со СМИ на условиях анонимности, заявил, что все эти истории просто выдуманы.

Все это — слухи и выдумки. Эта проблема вызывает волны всеобщего страха, запугивания и насилия. Жители берут правосудие в свои руки, избивают невинных и расправляются с ними из-за преступлений, которых те не совершали. И все это на основе убежденности, что их гениталии украли сотрудник полиции города Абуджа интервью Daily Post

Правоохранитель также сказал, что с начала последней эпидемии видел множество якобы пострадавших от действий колдунов, и их половые органы были на месте.

У психиатров нет однозначного ответа, откуда взялся синдром коро и как справляться с его вспышками. Корни болезни, как и других массовых психозов, лежат в области укорененных суеверий и самовнушения. Единственным способом борьбы с ней, похоже, остается планомерное внедрение образования и рационального мышления, с чем в Африке и не только в ней пока большие проблемы.

