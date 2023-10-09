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00:47, 9 октября 2023Мир

Экс-командующий КСИР предположил возможные сроки эскалации в Израиле

Экс-командующий КСИР Могаддам: эскалация в Израиле продлится около 10 дней

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Активные боевые действия между Израилем и Палестиной могут продлиться еще около 10 дней, после чего при посредничестве Вашингтона и Каира возможно перемирие между сторонами. Такой срок эскалации конфликта предположил один из экс-командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), эксперт по военным вопросам Хосейн Канаани Могаддам в беседе с РИА Новости.

По его мнению, Израиль «постарается возместить свой позорный проигрыш» слепыми бомбардировками внутри сектора Газа.

Отвечая на вопрос о том, отступят ли группы палестинского сопротивления с занятых территорий, Могаддам подчеркнул, что, во-первых, еще не все силы Палестины участвуют в конфликте, и присутствие, например, ливанского движения «Хезболла», может изменить ситуацию. Во-вторых, в любом случае одно из условий перемирия заключается в том, чтобы стороны остались там, где они есть, до выяснения дальнейших действий по договору о перемирии.

Ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) провел закрытую встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа, однако никакого заявления по его итогам принято не было.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

На этом фоне президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю.

Жертвами нападения радикальных палестинских движений ХАМАС и «Исламский джихад» на Израиль уже стали порядка 700 израильтян, более двух тысяч пострадали и попали в плен.

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