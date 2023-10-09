Лавров обвинил США в монополизации усилий из-за Израиля

Лавров обвинил США в монополизации посреднических усилий по Израилю

США монополизируют посреднические усилия по палестино-израильскому конфликту. В этом страну обвинил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Вместо того чтобы тесно сотрудничать с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования», — сказал он.

По его словам, США стремятся подменить выполнение решений Совета безопасности ООН разговором об облегчении социально-экономических проблем палестинского населения. Но никаких разговоров о создании палестинского государства и выполнении решений ООН Вашингтон предпочитает не вести, отметил Лавров.

Ранее глава МИД призвал Израиль и Палестину к прекращению боевых действий. Министр подчеркнул, что Россия и ЛАГ считают неприемлемым нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, а также взятие в заложники женщин и детей.