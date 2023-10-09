Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:07, 9 октября 2023Мир

Лавров обвинил США в монополизации усилий из-за Израиля

Лавров обвинил США в монополизации посреднических усилий по Израилю

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

США монополизируют посреднические усилия по палестино-израильскому конфликту. В этом страну обвинил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Вместо того чтобы тесно сотрудничать с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования», — сказал он.

По его словам, США стремятся подменить выполнение решений Совета безопасности ООН разговором об облегчении социально-экономических проблем палестинского населения. Но никаких разговоров о создании палестинского государства и выполнении решений ООН Вашингтон предпочитает не вести, отметил Лавров.

Ранее глава МИД призвал Израиль и Палестину к прекращению боевых действий. Министр подчеркнул, что Россия и ЛАГ считают неприемлемым нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, а также взятие в заложники женщин и детей.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Москвич умер после принятия «средства от мигрени»

    В Дагестане приостановили работу 150 АЗС из-за нарушения требований безопасности

    Стало известно о возможном призыве сына Максима Виторгана в армию Израиля

    Кадыров рассказал о вручении Путину награды

    Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ у Работино

    Минобороны заявило о поражении склада ВСУ в Черниговской области

    В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

    Власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в cектор Газа

    Дачников призвали срочно обмотать деревья старыми колготками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости