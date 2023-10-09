В России испытали первое пассажирское водородное судно

На Неве провели испытания первого в России судна на водородной тяге

Российская IT-компания Sitronics group провела испытания первого в стране пассажирского судна на водородной тяге. Пробный заплыв состоялся в акватории Невы у верфи Emperium, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как заявил президент Sitronics group Николай Пожидаев, на текущий момент водород — самый экологически чистый и энергоэффективный вид топлива. С точки зрения защиты природы такая энергоустановка поможет снизить объем выбросов углекислого газа. Благодаря водороду также можно значительно увеличить длительность рейсов без пополнения топливных запасов. По данным Sitronics group, малое пассажирское электросудно на водородной тяге способно работать до 20 часов без дозаправки. По словам Пожидаева, данная технология может модернизировать как круизные, так и грузовые суда.

К опытно-конструкторским разработкам генератора на водородном топливе в январе 2023 года приступил Центр водородных технологий АФК «Система». В основе работы установки лежит технология электрохимического преобразования топлива в электроэнергию, которая подается в аккумуляторную батарею катамарана. Гендиректор центра Юрий Добровольский выразил уверенность, что водородной энергоустановке можно найти применение в коммунальном хозяйстве, горном и электрическом складском оборудовании, сообщает агентство.

В 2022 году Минэнерго сообщало о планах пересадить жителей Москвы на водоробусы. Позднее производитель «КамАЗ» объявил о запуске производств автобусов на водороде в 2024 году. Согласно заявлению гендиректора компании, они будут состоять из запчастей партнеров из дружественных стран и отечественных. Также в ведомстве заявляли о намерении перевести на водород десять процентов городского и междугородного пассажирского транспорта к 2030 году. Кроме того, говорилось о планах по созданию в стране водородной заправочной инфраструктуры.