В РФС рассказали о зачтенных в рейтинге ФИФА товарищеских матчах

РФС: товарищеские матчи сборной с Ираном и Ираком вошли в зачет рейтинга ФИФА

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, какие товарищеские матчи сборной России после отстранения от официальных турниров пошли в зачет рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Цитирует службу коммуникаций РФС «Чемпионат».

«В зачет рейтинга ФИФА шли все товарищеские матчи сборной за этот период, кроме игр с Киргизией, Египтом и Катаром», — заявили в РФС. Таким образом, команда получит очки за встречи с Ираном, Ираком, Узбекистаном и Таджикистаном.

В октябре сборная России проведет еще два международных матча. 16 октября команда сыграет против Кении в Турции. Четырьмя днями ранее запланирована встреча России против Камеруна в Москве.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.