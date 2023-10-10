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13:06, 10 октября 2023Мир

Франция начала вывод своих военных из Нигера

AFP: Франция начала выводить свои войска из Нигера

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Франция начала выводить свои войска из Нигера. Об этом сообщает французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главный штаб Вооруженных сил Франции.

Отмечается, что первые французские военнослужащие начали покидать территорию африканской страны. Согласно информации генштаба, отъезды военных проходят согласно плану, ведется координация.

Ранее Al Jazeera сообщала, что Франция начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября. Как уточнили источники, командование французской армией определило место временного размещения воинского контингента за пределами Нигера.

5 сентября Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск из африканской страны. Один из собеседников заявил, что такое обсуждение нормально, поскольку сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом между странами завершено. На данный момент в Нигере находятся около 1,5 тысячи французских военных. Сколько из них покинут Нигер и в какие сроки, в настоящее время неизвестно.

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    Варвара Кошечкина
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