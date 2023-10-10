Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:43, 10 октября 2023Мир

Израильские войска вошли в город Наблус на Западном берегу и начали бои

Quds: войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу, начались бои

Фото: Salah Abbas apaimages / Globalloookpress.com

Израильские войска вошли в город Наблус на Западном берегу, начались бои. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский портал Quds.

Населенный пункт расположен на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии, примерно в ста километрах от сектора Газа. Отмечается, что в нем идут вооруженные столкновения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поразила 1707 целей в секторе Газа с начала конфликта, в том числе пусковые установки и объекты военной инфраструктуры.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа.

Утром 7 октября палестинские радикалы обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ объявил о начале военной операции в Газе, прошел масштабный сбор резервистов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана

    Экономике России предрекли рост выше уровня США и ЕС

    Канье Уэст предложил оплатить пластику груди Джулии Фокс во время игры в UNO

    Модель пожаловалась на неожиданную причину отсутствия секса

    «Самая сексуальная таксистка» рассказала о своей работе

    Названа доля пострадавших от санкций российских компаний

    В Совфеде отреагировали на слова американского генерала о войне США и России

    В ХАМАС назвали цели операции в Израиле выполненными

    Российские военные нанесли удар по мосту в ДНР

    В Израиле рассказали о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости