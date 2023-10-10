Израильские войска вошли в город Наблус на Западном берегу и начали бои

Quds: войска Израиля вошли в город Наблус на Западном берегу, начались бои

Израильские войска вошли в город Наблус на Западном берегу, начались бои. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский портал Quds.

Населенный пункт расположен на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии, примерно в ста километрах от сектора Газа. Отмечается, что в нем идут вооруженные столкновения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поразила 1707 целей в секторе Газа с начала конфликта, в том числе пусковые установки и объекты военной инфраструктуры.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа.

Утром 7 октября палестинские радикалы обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ объявил о начале военной операции в Газе, прошел масштабный сбор резервистов.