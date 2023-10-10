Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
00:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Завтра
05:00 (Мск)
Янина Викмайер
Сеул (ж)
Катинка фон Дайхман
Завтра
05:00 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
10:41, 10 октября 2023Спорт

Возвращение Месси в «Барселону» оказалось невозможным

Трансфер Месси в «Барселону» оказался невозможен из-за финансового фэйр-плей

Фото: Florencia Tan Jun / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Барселона» не рассматривает возможность возвращения нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, каталонская команда не сможет вернуть аргентинца из-за финансового фэйр-плей. Отмечается, что о возможном переходе не думают как американский клуб, так и сам футболист.

8 октября «Интер Майами», за который Месси выступает с лета 2023 года, лишился шансов на плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). При этом ранее сообщалось, что при вылете команды из турнира форвард может быть отдан в краткосрочную аренду в один из европейских клубов.

За «Барселону» Месси играл на протяжении большей части карьеры — с 2005-го по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о проблемах с запущенным Россией модулем МКС

    Воюющий на стороне ВСУ чеченец обвинил Киев в лицемерии из-за Израиля

    В Москве школьника госпитализировали после истерики из-за отключения интернета

    Джулия Фокс прорекламировала книгу в оголяющем грудь бюстгальтере

    Завершено расследование дела о теракте против военкора Татарского

    Лифт с пациентами сорвался и упал в шахту в российской больнице

    Возвращение Месси в «Барселону» оказалось невозможным

    Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля

    Серийную похитительницу свадебных подарков поймали с поличным

    В Госдуме предложили увеличить время обеда для школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости