Крымский мост перекрыли на семь часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на семь часов

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Автотранспорт не будут пропускать до 17:00 по московскому времени. Причиной такого решения назвали проведение восстановительных работ на объекте.

Ранее Минтранс предупреждал, что транспортный переход перекроют 10 октября, а также призвал водителей заранее планировать поездки и следить за новой информацией.

В последний раз движение по Крымскому мосту временно остановили в пятницу, 6 октября. За сутки такая мера принималась дважды. О первой приостановке сообщили в 18:50, однако менее чем через час движение восстановили. Во второй раз ограничения ввели около 22:00. Причины такого решения не уточнялись.