Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 10 октября 2023Наука и техника

В России объяснили неэффективность израильского «Железного купола»

Эксперт Кнутов: интенсивный налет перегружает систему ПРО «Железный купол»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не справилась с ракетными обстрелами со стороны ХАМАС из-за перегруженности. Неэффективность системы объяснил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Одна батарея «Железного купола» может прикрыть площадь до 150 квадратных километров. По словам эксперта, этого мало. Также он отметил, что развертывание и смена позиции стационарного комплекса требует времени, которого может хватить для его обнаружения и уничтожения.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023

Кнутов подчеркнул, что в «Железном куполе» используются дорогостоящие противоракеты, а массированный обстрел может перегрузить систему.

«Главная особенность то, что когда идет интенсивный налет, система захлебывается, (...) не успевает переваривать количество ракет, находящихся в воздухе. Ее эффективность примерно 10-15 процентов», — сказал эксперт.

В июне издание Defense News писало, что Израиль планирует поделиться данными для включения своей системы «Железный купол» в противовоздушную оборону США.

В мае стало известно, что Армия обороны Израиля успешно испытала морскую версию комплекса «Железный купол». Система перехватила цели в исключительной экономической зоне государства.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Чубайс покидает Тель-Авив? Похожего на него мужчину заметили в аэропорту Израиля

    Журова дала совет УЕФА после слухов о пересмотре решения по допуску России

    Названы самые популярные в Москве места для прогулок подростков

    В России объяснили неэффективность израильского «Железного купола»

    В Израиле допустили войну с Ираном при участии США

    В Финляндии захотели облегчить процесс изъятия недвижимости россиян

    На МКС произошла утечка на российском модуле

    Ученые назвали возраст отказа мужчин и женщин от секса

    В США заявили о способности совместить военную помощь Израилю и Украине

    Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости