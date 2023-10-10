Ученые сравнили эффективность бега и антидепрессантов при борьбе с депрессией

Бег и антидепрессанты оказались одинаково эффективны при борьбе с депрессией

Ученые из Амстердамского свободного университета провели исследование эффективности применения антидепрессантов и занятий спортом при борьбе с депрессией. Результаты доступны на сайте PubMed.

В эксперименте, который длился 16 недель, принимал участие 141 человек, из которых 45 принимали лекарства, а 96 занимались бегом. Результаты показали, что оба метода оказывают одинаковый эффект на психическое состояние.

При этом в ходе исследования было выявлено, что лекарства и спорт по-разному влияют на физическое состояние. У участников эксперимента, занимавшихся бегом, было обнаружено положительное изменение состояния организма — потеря веса, улучшение давления и сердечного ритма. В то же время у принимавших антидепрессанты людей было отмечено ухудшение показателей.

Ранее ультрамарафонец, кандидат медицинских наук Александр Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Он заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным, при этом верхняя часть тела должна быть расслаблена.