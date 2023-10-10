Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
0:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
00:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Завтра
09:00 (Мск)
Янина Викмайер
Сеул (ж)
Катинка фон Дайхман
Завтра
07:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
16:20, 10 октября 2023Спорт

Ученые сравнили эффективность бега и антидепрессантов при борьбе с депрессией

Бег и антидепрессанты оказались одинаково эффективны при борьбе с депрессией

Фото: Jordan Opel / Unsplash

Ученые из Амстердамского свободного университета провели исследование эффективности применения антидепрессантов и занятий спортом при борьбе с депрессией. Результаты доступны на сайте PubMed.

В эксперименте, который длился 16 недель, принимал участие 141 человек, из которых 45 принимали лекарства, а 96 занимались бегом. Результаты показали, что оба метода оказывают одинаковый эффект на психическое состояние.

При этом в ходе исследования было выявлено, что лекарства и спорт по-разному влияют на физическое состояние. У участников эксперимента, занимавшихся бегом, было обнаружено положительное изменение состояния организма — потеря веса, улучшение давления и сердечного ритма. В то же время у принимавших антидепрессанты людей было отмечено ухудшение показателей.

Ранее ультрамарафонец, кандидат медицинских наук Александр Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Он заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным, при этом верхняя часть тела должна быть расслаблена.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?

    Вор в законе Коля Киргиз оставил наследство в один миллиард долларов

    Бывший футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр

    «Калашников» досрочно поставил ракеты для «Стрелы-10»

    Фигуранта дела о «Левом сопротивлении» освободили из-за состояния невменяемости

    Пара продала маску для темных ритуалов за бесценок и подала в суд на антиквара

    Слухи о похищении Слепакова боевиками ХАМАС опровергли

    Деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

    Раскрыты секреты экспедиций всемирно известного российского путешественника

    Зеленский договорился об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости