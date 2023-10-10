Стало известно об отказе футболиста с русскими корнями от общения с РФС

Тренер Кафанов заявил, что футболист Иван Проведель отказался общаться с РФС

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что итальянский голкипер с русскими корнями Иван Проведель отказался от общения с Российским футбольным союзом (РФС). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кафанов заявил, что, к сожалению, футболист отказался идти на контакт с представителями России. «Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на сбор, я поэтому и искал его», — подчеркнул он. Тренер добавил, что следит за успехами Проведеля.

19 сентября Проведель спас «Лацио», за который он выступает, от поражения от испанского «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Он забил гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Вратарь родился в итальянском городе Чекини в семье итальянца и уроженки Москвы. Голкипера вызывали в молодежную сборную Италии, к играм за основную команду он не привлекался. В феврале 2022 года он заявлял, что рассмотрит предложения из сборной России.

