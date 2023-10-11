Кудрявцева словами «несколько лет ада» рассказала об отношениях с миллионером

Кудрявцева словами «несколько лет ада» описала жизнь с бойфрендом-миллионером

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об абьюзивных отношениях с контролировавшим ее бойфрендом-миллионером. В интервью радио KP.RU она описала жизнь с ним словами «несколько лет ада» и назвала его маньяком.

«Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице. Я ничего не могла с ним сделать из-за страха. Он влюбился в меня маниакально. Он просто шизофреник», — заявила она.

Кудрявцева уточнила, что не была замужем за этим мужчиной. Она также подчеркнула, что у экс-бойфренда были «деньги и большие возможности». По словам Кудрявцевой, партнер прослушивал ее телефоны и приставил к ней охрану.

«Я говорила: "Я тебя не люблю, отпусти меня". Он отвечал: "Или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю". Я убегала, охранники меня возвращали. Я жила с человеком просто насильно», — призналась ведущая. Она также заявила, что отношения с этим мужчиной сильно навредили ее нервной системе.

Ранее Кудрявцева рассказала о том, что со съемок одного из выпусков шоу «Секрет на миллион» ее забрала машина скорой помощи. По словам ведущей, на съемках у нее возникла сильная тахикардия.

Кудрявцева с 2013 года состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, пара воспитывает дочь. Это третий брак телеведущей. Ее первым мужем был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Во второй раз телезвезда вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова. После расставания с ним и перед браком с Макаровым она состояла в отношениях с певцом Сергеем Лазаревым.