Миллиарды человек подвергнутся тепловому стрессу из-за потепления

PNAS: миллиарды человек испытают тепловой стресс из-за глобального потепления

Если глобальные температуры повысятся на один градус Цельсия или больше выше текущего уровня, миллиарды человек будут подвергаться экстремальным температурам, которые превышают естественные способности организма к охлаждению. Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывают, что нагревание планеты даже на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня представляет серьезную угрозу для глобального здравоохранения.

Исследователи смоделировали увеличение глобальных температур в диапазоне от 1,5 до 4 градусов Цельсия, при этом потепление на три градуса Цельсия к 2100 году считается самым реалистичным в случае, если никаких мер по сокращению выбросов парниковых газов предпринято не будет. Это позволило им идентифицировать регионы планеты, в котором температура и влажность превышают способность человека к адаптации.

Люди чувствуют себя комфортно лишь при определенных комбинациях тепла и влажности перед тем, как их организм начинает испытывать тепловой стресс и возникают проблемы со здоровьем, такие как тепловой удар или сердечный приступ. По мере усугубления глобального потепления, все больше людей во всем мире начнут испытывать воздействие температуры за пределами оптимума. При этом высокая влажность ограничивает способность человека справляться с высокой температурой через испарение пота.

Считается, что температурным пределом для молодого взрослого человека является 31 градус Цельсия при влажности 100 процентов. В истории человечества известно лишь несколько эпизодов, когда температура и влажность достигали опасно экстремальных значений, зафиксированные на Среднем Востоке и Юго-Восточной Азии.

Результаты исследования показали, что, если глобальная температура вырастет на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, то примерно 2,2 миллиона жителей Пакистана и долины реки Инды в Индии, один миллиард человек в восточном Китае и 800 миллионов жителей Африки южнее Сахары будут ежегодно испытывать воздействие экстремального тепла в течение многих часов. При повышении на три градуса экстремальные температуры коснутся жителей США, Южной Америки и Австралии.