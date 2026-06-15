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14:15, 15 июня 2026Спорт

Стали известны подробности состояния здоровья Топурии после боя с Гейджи

Президент UFC Уайт сообщил, что Топурию госпитализировали после поединка с Гейджи
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

Стали известны подробности состояния здоровья представляющего Испанию бойца UFC Илии Топурии после боя с американцем Джастином Гейджи. Об этом сообщает MMA Fighting.

Президент организации Дана Уайт заявил, что Топурию отправили в больницу. «Нам пришлось заставить его покинуть октагон до того, как была поднята рука. Я не врач, но глаз Топурии выглядел так, как будто у него была повреждена глазница», — сказал Уайт.

Топурия проиграл Гейджи в финале турнира UFC White House — Freedom 250, который прошел в Вашингтоне и был посвящен 80-летию президента США Дональда Трампа. Поединок завершился после четвертого раунда, так как Топурия, получивший серьезный урон, отказался выходить на последнюю пятиминутку.

Таким образом, Гейджи одержал 11-ю победу в UFC. Он забрал полноценный чемпионский пояс в легком весе, которым ранее владел Топурия.

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