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19:38, 12 октября 2023Из жизни

Принц Гарри и Карл III высказались по поводу событий в Израиле

Принц Гарри и король Карл III выразили озабоченность по поводу событий в Израиле

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл выступили с заявлением по поводу событий в Израиле. Его текст опубликован на сайте фонда Archewell, который они основали.

Фонде Archewell, в том числе принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, выступают против актов терроризма и жестокости. Мы оказываем поддержку нашим партнерам и организациям на передовой в Израиле, чтобы обеспечить необходимую срочную помощь и поддержать всех невинных жертв этого вопиющего уровня человеческих страданий

фонд Archewell

Накануне о событиях в Израиле высказались старший брат Гарри, принц Уильям, и их отец — британский король Карл III. Они выразили озабоченность произошедшим и осудили действия ХАМАС. По сведениям People, в связи с этим Карл III провел телефонные разговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и королем Иордании Абдаллой II.

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Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.

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    Олег Парамонов
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