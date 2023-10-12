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15:11, 12 октября 2023Мир

Израиль нанес удары по аэропортам в Сирии

Al-Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

«В ответ на нападение была развернута сирийская оборона», — сказано в публикации.

По данным издания Arab48, аэропорты вышли из строя. Серьезно повреждены взлетно-посадочные полосы.

Ранее Армия обороны Израиля открыла артиллерийский и минометный огонь в ответ на обстрел со стороны Сирии.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и обсудили палестино-израильский конфликт. Они оценили меры по предотвращению роста напряженности между Израилем и Палестиной. Эрдоган заверил российского коллегу, что Турция приложит все усилия для установления спокойствия в регионе.

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    Виктория Кондратьева
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