В ФРГ удивились молчанию правительства на фоне поставок кассетных снарядов ВСУ

В бундестаге удивились молчанию ФРГ на фоне поставок США кассетных снарядов ВСУ

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон обратился к правительству страны с вопросом о причинах молчания кабмина ФРГ на фоне поставок Украине кассетных боеприпасов. В своем тексте обращения, с которым ознакомилась «Лента.ру», депутат ссылается на положения Конвенции Осло, участником которой является Берлин.

Конвенция по кассетным боеприпасам (конвенция Осло) вступила в силу в 2010 году запрещает применение, разработку, производство, передачу, и хранение кассетных боеприпасов. Она также осуждает помощи, поощрение и побуждение кого-либо к деятельности, запрещенной для государства-участника соглашения. США, Китай, Россия и Украина отказались от участия в конвенции.

«Почему правительство Германии не осудило поставки США кассетных боеприпасов в Украину, хотя Федеративная Республика Германия является участником Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов, в которой говорится, что каждое подписавшее государство "прикладывает все усилия, чтобы препятствовать применению кассетных боеприпасов государствами, которые не являются участниками настоящей Конвенции"?» — говорится в обращении Быстрона.

Ранее поставку кассетных боеприпасов Украине раскритиковали во Франции. Как заявил член французского парламента Бастьен Лашо, использование кассетных снарядов на поле боя представляет серьезную угрозу для гражданского населения и противоречит подписанной Францией Конвенции Осло.

«Кассетные боеприпасы столь же вредны, сколь и противопехотные мины, а также постоянно загрязняют театры военных действий. По сути, это оружие, рассеивающее небольшие заряды взрывчатого вещества, не все из которых взрываются при ударе. Они предназначены для поражения движущихся или нескольких целей. Однако они сеют хаос среди гражданского населения в случае их использования в населенных пунктах, в том числе спустя годы после конфликтов на загрязненных территориях», — писал он в своем обращении к министру Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонне.

6 июля стало известно, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, решение было связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

ВСУ регулярно используют этот вид вооружения в ходе боевых действий. Киев использовал кассетные боеприпасы для обстрела Токмака, Донецка, Луганска, приграничных российских регионов и других населенных пунктов.