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08:19, 12 октября 2023Мир

Республиканцы выдвинули кандидата в спикеры Палаты представителей США

The Hill: республиканцы выдвинули Скализа в спикеры Палаты представителей США
Стив Скализ

Стив Скализ. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США выдвинуло своего лидера Стива Скализа в качестве кандидата на пост спикера. Об этом сообщило издание The Hill.

Выбор кандидата проходил в закрытом режиме. На номинацию претендовал также сторонник экс-президента Дональда Трампа Джим Джордан.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что выборы нового спикера Палаты представителей США в среду, 12 октября, не состоятся.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти, за его отстранение высказались 216 законодателей. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

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    Марина Совина
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