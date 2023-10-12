В Минспорте прокомментировали отстранение ОКР

Олег Матыцин заявил, что МОК теряет авторитет и самостоятельность

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность», — заявил Матыцин. Он подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — регионы Российской Федерации и их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России.

Ранее 12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.