Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:5
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
2:2
3-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
1:0
Завершен
Камерун
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Янина Викмайер
Завтра
10:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
20:51, 12 октября 2023Спорт

В Минспорте прокомментировали отстранение ОКР

Олег Матыцин заявил, что МОК теряет авторитет и самостоятельность

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность», — заявил Матыцин. Он подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — регионы Российской Федерации и их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

Ранее 12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео встречи с избитым его сыном Журавелем

    Названа причина тяги мужчин к секс-технологиям

    Россиянин перепутал шелуху от семечек с раковой опухолью

    В России объяснили закупки газа Европой

    В Израиле одобрили формирование чрезвычайного правительства

    Сборная России обыграла Камерун в товарищеском матче

    Xiaomi найдет производителя своего электромобиля в Китае

    В Минспорте прокомментировали отстранение ОКР

    Бизнес в России собрались наказывать за вред природе

    Украинские беженцы устроили скандал в элитном отеле в Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости