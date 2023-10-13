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23:19, 13 октября 2023Мир

Гутерриш рассказал о переполненных моргах в секторе Газа

Гутерриш заявил, что система здравоохранения Газы находится на грани коллапса

Фото: Reuters

Система здравоохранения сектора Газа находится на грани коллапса, морги переполнены, 11 медицинских работников не стало во время исполнения ими служебных обязанностей. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш также уточнил, что за последние несколько дней произошло 34 нападения на медучреждения Газы. По его словам, больницы на юге сектора Газа переполнены и не смогут принимать тысячи пациентов с севера, а перемещение миллиона человек на юг крайне опасно и в некоторых случаях невозможно.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что единственным виновником в эскалации палестино-израильского конфликта является радикальная группировка ХАМАС. Она назвала ответные действия Израиля демонстрацией демократии. Она подчеркнула, что еврейское государство имеет полное право защищать себя.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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