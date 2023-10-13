В украинском «Шахтере» сделали заявление о сбежавшем футболисте

В украинском «Шахтере» заявили, что не знают, куда направился хавбек Распутько

В украинском «Шахтере» сделали заявление об сбежавшем футболисте Александре Распутько. Комментарий клуба приводит UA Football.

«Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет», — рассказали в команде о случившемся, отметив, что не знают, куда далее направился хавбек. В «Шахтере» подчеркнули, что, если бы были предпосылки к бегству, игрок бы остался на Украине и не поехал на матч за границу.

«Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется, контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право требовать с него финансовую компенсацию», — добавили в клубе. Они заключили, что Распутько должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины.

Ранее 13 октября стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Также сообщалось, что спортсмен попросил политическое убежище в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.