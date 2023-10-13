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19:21, 13 октября 2023Экономика

Центробанк оценил падение реального курса рубля

ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился в январе-сентябре на 29,7 процента

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров России, в январе-сентябре снизился на 29,7 процента, а в сентябре вырос на 0,2 процента. Такую предварительную оценку Центробанк опубликовал на своем сайте.

В то же время индекс реального эффективного курса рубля к доллару в прошлом месяце снизился на 1 процент, к юаню — на 0,3 процента, а к евро вырос на 1,3 процента. За девять месяцев 2023 года этот же показатель упал на 31,9 процента к доллару, на 32 процента к евро и на 26,6 процента к юаню.

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Ранее Банк России оценил влияние указа президента Владимира Путина о продаже экспортной выручки на курс рубля. По мнению регулятора, эта мера улучшит ситуацию с ликвидностью и снизит волатильность национальной валюты.

Экспортеры, которых указом президента обязали в течение полугода репатриировать выручку, должны будут с 16 октября зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема. В правительстве уточнили, что эти компании должны будут осуществлять продажи валюты в течение двух недель в объеме «не менее 50 процентов от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения».

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